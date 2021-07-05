İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 74 bin 649 testte 480 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 263 bin 797'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 43 bin 531 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 artarak 127 bin 680'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1582 artışla 4 milyon 92 bin 586'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 54 milyon 64 bin 937 oldu. Aşılananların 20 milyon 998 bin 876'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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