İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 305 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 305 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 305 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 305 artarak 121 bin 738 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 305 artarak 121 bin 738 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 315 bin 506 testte 9 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 59 bin 821'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 413 bin 889, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 423 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 305 artarak, 121 bin 738'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 477 artışla 3 milyon 524 bin 194'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 21 milyon 358 bin 67 oldu. Aşılananların 6 milyon 448 bin 414'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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