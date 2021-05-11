İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 251 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 251 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 286 bin 428 testte 6 bin 946 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 123 bin 230'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 363 bin 859'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 56'ya geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 251 artarak 123 bin 282'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 503 artışla 3 milyon 636 bin 89'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 24 milyon 668 bin 219 oldu. Aşılananların 7 milyon 631 bin 25'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin