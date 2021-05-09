İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 139 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 139 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 139 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 292 yeni vaka kaydedildi, 139 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 292 yeni vaka kaydedildi, 139 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 226 bin 6 testte 8 bin 292 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 111 bin 210'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 383 bin 854 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 artarak 122 bin 833'e yükseldi. Ülkede bugün kaydedilen günlük ölüm sayısı, 128 can kaybının yaşandığı 25 Ekim 2020'den bu yana en düşük günlük ölüm sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı da 14 bin 416 artışla 3 milyon 604 bin 523'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 23 milyon 829 bin 80 oldu. Aşılananların 7 milyon 336 bin 412'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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