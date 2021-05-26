İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 260 bin 962 testte 3 bin 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 201 bin 827'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 260 bin 29'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 1278'e geriledi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 121 artarak 125 bin 622'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 11 bin 930 artışla 3 milyon 816 bin 176'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 32 milyon 38 bin 6 oldu. Aşılananların 10 milyon 748 bin 746'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin