İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 785 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 350 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 785 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 350 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 785 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 350 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 785 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e, toplam can kaybı ise 56 bin 361'e ulaştı. Ülkede toplamda 784 bin 595 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 779 bin 945 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı