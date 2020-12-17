İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 532 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 532 ölüm

17.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:35
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 532 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 35 bin 383 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 532 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 35 bin 383 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 532 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 948 bin 660'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 35 bin 383 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 532 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 948 bin 660, toplam can kaybı ise 66 bin 52 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere İrem Derici Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Milli Ankara Fenerbahçe Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 532 ölüm | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 21:35:23. #1.14#
title