İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 672 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 377 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 672 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 377 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 672 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 601 bin 554'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 377 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 672 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 601 bin 554'e, toplam can kaybı ise 55 bin 576'ya ulaştı. Ülkede toplamda 757 bin 507 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 788 bin 471 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı