İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 672 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 672 ölüm

30.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:26
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 672 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 377 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 672 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 377 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 672 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 601 bin 554'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 377 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 672 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 601 bin 554'e, toplam can kaybı ise 55 bin 576'ya ulaştı. Ülkede toplamda 757 bin 507 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 788 bin 471 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Covid-19: İtalya'da Sicilya yönetimi Küba'dan yardım istedi: Doktor ve hemşireye ihtiyacımız var
Covid-19: İtalya'da Sicilya yönetimi Küba'dan yardım istedi: Doktor ve hemşireye ihtiyacımız var
Son dakika: İtalya'nın Sardunya adasındaki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor
Son dakika: İtalya'nın Sardunya adasındaki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor
Koronavirüs: Danimarka'nın ardından Polonya'da da vizon çiftliği çalışanlarında koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs: Danimarka'nın ardından Polonya'da da vizon çiftliği çalışanlarında koronavirüs tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Osman Kavala Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Tolga Ciğerci Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 672 ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 19:26:27. #1.14#
title