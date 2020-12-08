İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 634 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 842 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 634 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 842 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 634 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 394'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 842 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 634 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 394'e, toplam can kaybı ise 61 bin 240'a ulaştı. Ülkede toplamda 958 bin 629 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 737 bin 525 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı