Son dakika! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1820 ölüm
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Son dakika! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1820 ölüm

20.01.2021 22:08 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:12
Son dakika! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1820 ölüm

Son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 38 bin 905 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1820 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 38 bin 905 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1820 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 38 bin 905 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1820 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754 toplam can kaybı ise 93 bin 290 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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