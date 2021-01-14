İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 522 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 522 ölüm

14.01.2021 19:30 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:34
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 522 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 246 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 522 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

 İtalya'da son 24 saatte 17 bin 246 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 522 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 279'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 246 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 522 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 279'a, toplam can kaybı ise 80 bin 848'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 694 bin 51 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 561 bin 380 de aktif vaka olduğu bildirildi.


- İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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