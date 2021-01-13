İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1564 ölüm
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1564 ölüm

13.01.2021 20:58 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:02
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1564 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 47 bin 525 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1564 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 47 bin 525 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1564 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 211 bin 576'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 47 bin 525 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1564 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 211 bin 576 toplam can kaybı ise 84 bin 767 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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