İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1564 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 47 bin 525 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1564 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 47 bin 525 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1564 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 211 bin 576'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 47 bin 525 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1564 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 211 bin 576 toplam can kaybı ise 84 bin 767 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı