İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 533 ölüm
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 533 ölüm

09.12.2020 19:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:32
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 533 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 578 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 578 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 766 bin 819'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 578 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 766 bin 819, toplam can kaybı ise 62 bin 566 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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