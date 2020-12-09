İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 533 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 578 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 578 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 766 bin 819'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 578 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 533 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 766 bin 819, toplam can kaybı ise 62 bin 566 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı