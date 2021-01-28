İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 492 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 492 ölüm

28.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 23:45
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 492 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 372 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 492 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 372 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 492 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 515 bin 507'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 372 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 492 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 515 bin 507'ye, toplam can kaybı ise 87 bin 381'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 953 bin 509 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 474 bin 617 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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