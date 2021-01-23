İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1348 ölüm
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1348 ölüm

23.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:31
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1348 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 552 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1348 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 552 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1348 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 617 bin 459'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 552 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1348 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 617 bin 459 toplam can kaybı ise 97 bin 329 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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