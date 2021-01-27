İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1725 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 308 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1725 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 308 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1725 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 308 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1725 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54 toplam can kaybı ise 101 bin 887 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı