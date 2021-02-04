İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 421 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 659 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 421 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 659 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 421 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 597 bin 446'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 659 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 421 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 597 bin 446'ya, toplam can kaybı ise 90 bin 241'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 76 bin 928 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 430 bin 277 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı