İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 385 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 442 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 385 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 442 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 385 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 98'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 442 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 385 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 625 bin 98'e, toplam can kaybı ise 91 bin 3'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 107 bin 61 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 427 bin 34 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı