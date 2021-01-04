İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 348 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 800 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 348 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 800 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 348 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 166 bin 244'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 800 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 348 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 166 bin 244'e, toplam can kaybı ise 75 bin 680'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 520 bin 106 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 570 bin 458 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı