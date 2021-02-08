İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 307 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 970 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 307 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 970 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 307 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 644 bin 707'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 970 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 307 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 644 bin 707'ye, toplam can kaybı ise 91 bin 580'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 133 bin 523 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 419 bin 604 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı