Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 329 can kaybı
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Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 329 can kaybı

26.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:06
Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 329 can kaybı

Son dakika dünya haberi: İspanya'da son 24 saatte 8 bin 831 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 329 kişi de yaşamını yitirdi.

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 831 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 329 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 188 bin 553'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 831 kişide daha virüs tespit edildiği, 329 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 188 bin 553'e, toplam can kaybı ise 69 bin 142'ye ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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