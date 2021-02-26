Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 329 can kaybı

Son dakika dünya haberi: İspanya'da son 24 saatte 8 bin 831 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 329 kişi de yaşamını yitirdi.

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 831 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 329 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 188 bin 553'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 831 kişide daha virüs tespit edildiği, 329 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 188 bin 553'e, toplam can kaybı ise 69 bin 142'ye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı