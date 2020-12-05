İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 662 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 662 ölüm

05.12.2020 21:32 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:36
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 662 ölüm

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 662 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 59 bin 514'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 662 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 59 bin 514'ye yükseldi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 194 bin 984 test yapıldığı, 21 bin 52 yeni pozitif vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 709 bin 991'a ulaştığı bildirildi. Açıklamada, son 24 saatte 23 bin 923 kişinin virüsü yenerek iyileştiği belirtilirken, toplam aktif Covid-19 hastası sayısının iyileşen sayısının yeni vakalardan daha fazla olması sonucu 754 bin 169'a gerilediği ifade edildi. Son 24 saat içinde İtalya'da virüs nedeniyle 662 kişinin hayatını kaybettiği duyurulurken, toplam can kaybının 59 bin 514'ye yükseldiği aktarıldı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise 8 gündür süren azalma eğilimi devam etti. Salgına ayırılan yoğun bakım yataklarının 50'sinin daha boşaldığı ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 517'ye düştüğü açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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