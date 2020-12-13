İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 484 kişi öldü

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 484 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 64 bin 520'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 484 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 64 bin 520'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 152 bin 697 testte 17 bin 938 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 843 bin 712'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 484 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 64 bin 520'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 270 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 686 bin 31'e yükseldiğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 41'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 158'e düştüğünü duyurdu. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı