İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 236 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 236 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 236 ölüm
05.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:11

İtalya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 29 bin 315'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 29 bin 315'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 236 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 29 bin 315'e yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 75 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 213 bin 13'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 427 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 246 bin 666 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Korona virüs salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da dün itibariyle yeni bir döneme geçildi. İki aydır sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya'da kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldı. "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama" olarak tanımlanan dönemin başlamasıyla, haftalardır evlerinde kalan İtalyanlar normal hayata dönüyor. Kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında İtalyanların dışarıda egzersiz yapmalarına, akrabalarını ziyaret etmelerine izin veriliyor. Ancak İtalya'da toplu taşımada ve kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs, restoran, kafe ve kuaför salonları da 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Öte yandan İtalya, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olmuştu. - ROMA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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