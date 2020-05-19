- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 162 ölüm - İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 162 ölüm İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 162 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 169'a yükseldi.

- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 162 ölüm

ROMA - İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 162 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 169'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 321 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 162 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 32 bin 169'a yükseldi. 813 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 226 bin 699'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 129 bin 401'e yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 749'dan 716'ya geriledi.

İtalya, korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, 9 Mart'tan bu yana koronaya bağlı can kayıpları ilk kez dün 100'ün altına düşmüştü.

Kaynak: İHA