İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 161 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 161 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 161 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 330'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 161 ölüm
20.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:23

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 161 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 330'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 326 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 161 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 32 bin 330'a yükseldi. Ülke genelinde 665 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 227 bin 364'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 129 bin 401'den 132 bin 282'ye yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 716'ya 676'ya geriledi.

İtalya, korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, 9 Mart'tan bu yana koronaya bağlı can kayıpları ilk kez 18 Mayıs'ta 100'ün altına düşmüştü. - ROMA

Kaynak: İHA

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