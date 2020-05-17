İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 145 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 145 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 31 bin 908'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 145 ölüm
17.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:31

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 31 bin 908'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da son 24 saatte 145 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 31 bin 908'e yükseldi. Ülkede 675 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 225 bin 435'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 125 bin 176'ya yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 762'ye düştü.

Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı İtalya, Avrupa'da İngiltere'den sonra korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. - ROMA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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