İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 553 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 553 ölüm

19.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:46
İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 553 ölüm

İtalya'da son 24 saat içinde 16 bin 308 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, son 24 saatte 553 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya'da son 24 saat içinde 16 bin 308 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, son 24 saatte 553 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 176 bin 185 testten 16 bin 308'i pozitif çıktı. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana yeni tip korona virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 938 bin 83'e ulaştı. Son 24 saat içinde 553 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 68 bin 447'ye ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 23 bin 384 kişinin daha iyileşmesi ile ülkedeki aktif Covid-19 hasta sayısının 620 bin 166'ya gerilediğini açıkladı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında 3 haftayı aşkın süredir görülen azalma eğilimi devam etti. Sağlık Bakanlığı, salgın için ayırılan yoğun bakım yataklarının 35'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 784'e düştüğünü açıkladı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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