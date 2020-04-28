İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 382 ölüm İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 382 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 27 bin 359'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 382 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 27 bin 359'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 382 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 27 bin 359'a yükseldiği bildirildi. Ülkede 2 bin 91 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 201 bin 505'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 68 bin 941'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 863 olarak açıklandı.

Öte yandan İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak. - ROMA

Kaynak: İHA