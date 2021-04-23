İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 342 can kaybı
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İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 342 can kaybı

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 342 can kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 342 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 118 bin 699'a yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 342 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 118 bin 699'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 315 bin 700 korona virüs testi yapıldığı ve 14 bin 761 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 935 bin 703'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 342 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 118 bin 699'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 69 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 465 bin 543 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 42 kişi azalarak 2 bin 979 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 16 milyon 829 bin 814 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 963 bin 281 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN YAKLAŞIK 50 MİLYON KİŞİ DAHA RAHAT SEYAHAT EDEBİLECEK

İtalyan Sağlık Yüksek Kurulu tarafından yapılan haftalık Covid-19 değerlendirmesinde, ülke çapında Covid-19'un bulaşma endeksinin 1 hafta önceye oranla 0.85'ten 0.81'e düştüğü kaydedildi. Bölgesel değerlendirmelerde ise Kalabriya, Sicilya, Valle d'Aosta, Basilicata ve Puglia bölgeleri turuncu, Sardunya Adası kırmızı, geri kalan tüm bölgeler ise sarı olarak belirlendi. Böylece tedbirlerin gevşetileceği pazartesi gününden itibaren yaklaşık 50 milyon kişi daha rahat seyahat edebilecek.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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