İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 322 can kaybı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 322 can kaybı

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 322 can kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 322 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 119 bin 21'e yükselirken, 5 milyonu aşkın kişi korona virüs aşısının her iki dozunu da yaptırdı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 322 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 119 bin 21'e yükselirken, 5 milyonu aşkın kişi korona virüs aşısının her iki dozunu da yaptırdı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 320 bin 780 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 817 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 949 bin 517'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 322 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 21'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 587 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 461 bin 448 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 85 kişi azalarak 2 bin 894'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 17 milyon 257 bin 664 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 96 bin 975 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Muslera Ali Koç Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 322 can kaybı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 05:18:40. #1.15#

title