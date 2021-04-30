İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 263 can kaybı
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İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 263 can kaybı

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 263 can kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 263 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 120 bin 807'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 263 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 120 bin 807'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 338 bin 771 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 446 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 22 bin 653'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 263 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 120 bin 807'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 621 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 436 bin 270 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 57 kişi azalarak 2 bin 583'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 19 milyon 606 bin 500 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 833 bin 485 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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