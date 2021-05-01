İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 226 can kaybı
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İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 226 can kaybı

İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 226 can kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 226 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 121 bin 33'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 226 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 121 bin 33'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 378 bin 202 korona virüs testi yapıldığı ve 12 bin 965 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 35 bin 617'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 226 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 33'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 381 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 430 bin 542 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 61 kişi azalarak 2 bin 522'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 20 milyon 111 bin 976 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 27 bin 879 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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