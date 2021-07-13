İtalya'da son 24 saatte bin 534 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte bin 534 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 534 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

talya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 534 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 273 bin 693'e yükseldi.

talya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 534 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 273 bin 693'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 192 bin 543 korona virüs testi yapıldığı ve bin 534 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 273 bin 693'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 808'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 287 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 40 bin 649 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1 kişi azalarak, 157'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 58 milyon 213 bin 710 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 24 milyon 310 bin 848 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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