İtalya'da son 24 saatte bin 400 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte bin 400 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 400 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 400 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 269 bin 891'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 400 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 269 bin 891'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 208 bin 419 korona virüs testi yapıldığı ve bin 400 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 269 bin 891'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 768'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 763 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 41 bin 15 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 161'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 56 milyon 917 bin 775 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 23 milyon 206 bin 691 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık: Avrupa'daki vaka artışları 1 ay sonra bizde de yaşanabilir
Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık: Avrupa'daki vaka artışları 1 ay sonra bizde de yaşanabilir
Son Dakika! 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Son Dakika! 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da son 24 saatte bin 400 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 21:07:17. #1.14#

title