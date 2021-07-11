İtalya'da son 24 saatte bin 391 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte bin 391 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 391 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 391 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 271 bin 276'ya yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 391 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 271 bin 276'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 143 bin 332 korona virüs testi yapıldığı ve bin 391 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 271 bin 276'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 775'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 318 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 41 bin 81 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısında düne göre değişim olmazken, 161 hastanın tedavisine devam ediliyor.

İtalya'da bugüne kadar 57 milyon 409 bin 238 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 23 milyon 620 bin 191 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pandemi özel okulları fena vurdu! Emlak siteleri öğrencileriyle birlikte satılan okul ilanlarıyla dolup taştı
Pandemi özel okulları fena vurdu! Emlak siteleri öğrencileriyle birlikte satılan okul ilanlarıyla dolup taştı
Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık: Avrupa'daki vaka artışları 1 ay sonra bizde de yaşanabilir
Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık: Avrupa'daki vaka artışları 1 ay sonra bizde de yaşanabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Ebru Gündeş Burak Özçivit
Spor Balotelli Burak Elmas Lionel Messi Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da son 24 saatte bin 391 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 20:32:18. #1.14#

title