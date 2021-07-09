İtalya'da son 24 saatte bin 390 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 390 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 491'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 390 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 491'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 196 bin 922 korona virüs testi yapıldığı ve bin 390 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 268 bin 491'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 25 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 756'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 434 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 41 bin 396 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 11 kişi azalarak 169'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 56 milyon 305 bin 683 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 22 milyon 695 bin 367 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı