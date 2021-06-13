İtalya'da son 24 saatte bin 390 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte bin 390 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 390 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 390 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 244 bin 872'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 390 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 244 bin 872'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 bin 136 korona virüs testi yapıldığı ve bin 390 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 244 bin 872'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 2'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 460 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 160 bin 313 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 9 kişi azalarak 565'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 41 milyon 984 bin 164 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 19 bin 80 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz aşı uygulandı
Son Dakika: Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz aşı uygulandı
Uzmanından dikkat çeken uyarı: Pazartesi vaka sayıları artabilir
Uzmanından dikkat çeken uyarı: Pazartesi vaka sayıları artabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da son 24 saatte bin 390 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 21:00:02. #1.15#

title