İtalya'da son 24 saatte bin 323 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte bin 323 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 323 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 323 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 249 bin 755'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 323 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 249 bin 755'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 200 bin 315 korona virüs testi yapıldığı ve bin 323 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 249 bin 755'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 37 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 190'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 533 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 98 bin 608 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 27 kişi azalarak 444'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 44 milyon 22 bin 41 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 814 bin 261 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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