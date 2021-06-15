İtalya'da son 24 saatte bin 255 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte bin 255 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 255 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 255 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 247 bin 32'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 255 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 247 bin 32'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 212 bin 112 korona virüs testi yapıldığı ve bin 255 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 247 bin 32'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 63 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 101'e yükseldiğini açıkladı. İtalya'da Campania yerel yönetiminin daha önce yanlış kategorize ettiği verilerin düzeltilmesi ile iyileşen sayısının 53 bin 74 olduğu, güncellenen veriler ile toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 105 bin 96'ya gerilediği kaydedildi. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 32 kişi azalarak 504'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 42 milyon 893 bin 655 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 330 bin 185 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 5 bin 955 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 955 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da son 24 saatte bin 255 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 22:33:57. #1.14#

title