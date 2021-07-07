İtalya'da son 24 saatte bin 10 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte bin 10 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte bin 10 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 10 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 265 bin 714'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 10 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 265 bin 714'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden bini üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 177 bin 977 korona virüs testi yapıldığı ve bin 10 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 265 bin 714'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 728'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 735 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 41 bin 840 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 7 kişi azalarak 180'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 55 milyon 159 bin 301 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 21 milyon 765 bin 4 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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