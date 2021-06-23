İtalya'da son 24 saatte 951 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 951 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 951 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 artarak 127 bin 352'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 artarak 127 bin 352'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 198 bin 31 testte 951 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 255 bin 434'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 68 bin 619'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 344'e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 artarak 127 bin 352'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 5 bin 455 artışla 4 milyon 59 bin 463'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 47 milyon 373 bin 720 oldu. Aşılananların 16 milyon 457 bin 884'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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