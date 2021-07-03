İtalya'da son 24 saatte 932 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 932 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 932 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 932 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 262 bin 511'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 932 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 262 bin 511'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 228 bin 127 korona virüs testi yapıldığı ve 932 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 262 bin 511'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 637'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 110 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 45 bin 576 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 9 kişi azalarak 204'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 52 milyon 872 bin 596 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 19 milyon 606 bin 446 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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