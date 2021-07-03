İtalya'da son 24 saatte 932 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 932 vaka görüldü.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 932 vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 228 bin 127 testte 932 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 262 bin 511'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 45 bin 576 oldu.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 22 artışla 127 bin 637'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 110 artışla 4 milyon 89 bin 298'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 52 milyon 872 bin 596 oldu. Aşılananların 19 milyon 606 bin 446'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin