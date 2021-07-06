İtalya'da son 24 saatte 907 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 907 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 907 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 907 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 264 bin 704'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 907 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 264 bin 704'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısında düşüş devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 192 bin 424 korona virüs testi yapıldığı ve 907 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 264 bin 704'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 704'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 835 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 42 bin 579 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 4 kişi azalarak 187'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 54 milyon 602 bin 790 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 21 milyon 374 bin 213 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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