İtalya'da son 24 saatte 888 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 888 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 888 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 888 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 272 bin 163'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 888 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 272 bin 163'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı dalgalı seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 73 bin 571 korona virüs testi yapıldığı ve 888 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 272 bin 163'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 788'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 529 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 40 bin 423 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 3 kişi azalarak, 158'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 57 milyon 860 bin 27 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 24 milyon 15 bin 200 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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