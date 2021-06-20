İtalya'da son 24 saatte 881 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 881 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 881 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 881 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 976'ya yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 881 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 976'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden binin altına düştü. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 150 bin 522 korona virüs testi yapıldığı ve 881 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 252 bin 976'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 270'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 304 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 87 bin 710 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 5 kişi azalarak 389'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 45 milyon 767 bin 366 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 655 bin 715 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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