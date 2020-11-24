İtalya'da son 24 saatte 853 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte 853 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

24.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:18
İtalya'da son 24 saatte 853 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 853 artarak 51 bin 306'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 853 artarak 51 bin 306'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 232 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 455 bin 22 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 798 bin 386'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 816'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 853 artışla 51 bin 306'ya çıktı. Ülkede günlük ölü sayısı, salgının ilk dalgasında görülen mart ayındaki seviyeye döndü.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 837 artarak 605 bin 330 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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