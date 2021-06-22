İtalya'da son 24 saatte 835 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 835 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 835 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 835 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 254 bin 294'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 835 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 254 bin 294'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 192 bin 882 korona virüs testi yapıldığı ve 835 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 254 bin 294'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 322'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 692 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 72 bin 964 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 23 kişi azalarak 362'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 46 milyon 812 bin 413 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 16 milyon 173 bin 256 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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