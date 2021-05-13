İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 139 bin 160'a yükseldi.

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 139 bin 160'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 287 bin 26 korona virüs testi yapıldığı ve 8 bin 85 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 139 bin 160'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 201 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 745'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 295 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 346 bin 8 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 99 kişi azalarak bin 893'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 25 milyon 606 bin 370 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 965 bin 525 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 8 bin 85 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 19:59:49. #1.15#

title